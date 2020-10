Des étudiants étrangers de l'Université de Thai Nguyen contemplent des photos exposées lors de l'exposition. Photo: VNA

Thai Nguyen (VNA) – L’exposition de photos “Des moments à Truong Sa” a ouvert ses portes le 10 octobre dans la ville de Thai Nguyen, province éponyme du Nord, en présence des dirigeants provinciaux, des anciens combattants de guerres, de photographes, d’étudiants et d’élèves.



L’exposition présente 90 photos prises par les auteurs lors de leur quatre visites de travail sur l’archipel de Truong Sa (Spratly) et la plate forme DK1. Les clichés ont illustré la vie quotidienne des habitants locaux, des cadres et soldats assumant la tâche de protection de la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.



L’événement qui se durera jusqu’au 20 octobre, vise à nourrir l’amour et à rehausser la responsabilité de chaque habitant dans la protection de la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie, mais aussi à améliorer les connaissances des échelons, secteurs et populations, notamment la jeune génération, sur la position stratégique de la mer et des îles de la Patrie. -VNA