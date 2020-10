L'œuvre de Le Tue, de Ho Chi Minh-Ville, a remporté un premier prix du concours. Photo : zing.vn



Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des prix et d'ouverture de l'Exposition de photos d'art du Vietnam 2020 a eu lieu au Temple de la Littérature à Hanoï le 14 octobre.

Organisé par le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le concours biennal vise à présenter des œuvres exceptionnelles et à passer en revue les activités de la scène photographique vietnamienne au cours des deux dernières années.

En quatre mois après le lancement de l’édition 2020, les organisateurs ont reçu 12.480 clichés de 1.516 photographes, dont 238 actuellement présentées lors de l'exposition.

Le Tue issu de Hô Chi Minh-Ville a triomphé dans la catégorie de « Photographie conceptuelle » tandis que Huynh Pham Anh Dung, également de la mégapole du Sud, et Nong Viet Linh de Hanoï, ont remporté des médailles d’or dans d'autres catégories.

L'exposition restera ouverte jusqu'au 23 octobre au Temple de la Littérature à Hanoï. -VNA

Photo: zing.vn

