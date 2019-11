Photo: VNA Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le ministère cambodgien de la Culture et des Arts, a inauguré le 19 novembre au musée de la ville de Can Tho (delta du Mékong) l'exposition "Cambodge - Royaume culturel".

Cet événement fait partie de la Semaine de la culture cambodgienne 2019 au Vietnam.

L'exposition présente près de 50 photos d'art présentant la diversité de la culture cambodgienne, des patrimoines culturels matériels et immatériels, ainsi que la beauté naturelle et la chaleur de la population du Royaume.

Notamment, des images sur trois sites du patrimoine mondial, à savoir le parc archéologique d'Angkor, le temple Preah Vihear et le site archéologique de Sambor Prei Kuk, ainsi sur la danse traditionelle des Khmers, et des objets artisanaux , des costumes traditionnels et des produits de soie des Khmers, sont présentés au public vietnamien.

L’exposition permettait aux Vietnamiens de mieux comprendre la beauté culturelle et du peuple du Royaume, contribuant à resserrer des relations entre les deux pays, a déclaré Ek Buntha, Directeur général adjoint du Département général de l'administration et des finances du Cambodge.

L’exposition se tient jusqu’au 22 novembre.

Dans la soirée du même jour, au stade de la 9e Région militaire, un programme artistique a été organisé pour célébrer la Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam avec de nombreuses activités attrayantes. -VNA