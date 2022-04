C érémonie d'ouverture. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La "Semaine de la culture et du tourisme des six provinces du Viet Bac et de Hanoï" a commencé samedi soir au jardin du roi Ly Thai To dans la capitale.

Le Viet Bac comprend six provinces que sont Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Ha Giang, Tuyen Quang et Thai Nguyen. La région possède de grands potentiels dans l’éco-tourisme et le tourisme culturel.

Cet événement fait partie du 13e programme "À travers les régions patrimoniales du Viet Bac" organisé dans le but de développer le tourisme dans ces six provinces.

La "Semaine de la culture et du tourisme des six provinces du Viet Bac et de Hanoï" se poursuit du 15 au 17 avril dans la zone piétonne autour du lac Hoan Kiem et ses environs. L'événement comprend de nombreuses activités pour promouvoir les couleurs culturelles diverses et uniques des provinces du Viet Bac, telles qu’un espace pour présenter les patrimoines culturels et les produits typiques; la présentation des destinations patrimoniales typiques de cette région dans la rue Dinh Tien Hoang; une exposition de peintures et photos sur la culture et le tourisme des provinces du Viet Bac et une autre exposition de peintures, photos et maquettes sur l'histoire et la culture de la capitale …

En plus des produits culturels typiques, les visiteurs ont l’occasion de déguster des spécialités culinaires, de profiter des chants et danses folkloriques du Viet Bac...

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président du Comité populaire provincial de Ha Giang, Nguyen Van Son, a affirmé que le programme "À travers les régions patrimoniales du Viet Bac" était devenu un événement annuel, contribuant à renforcer la promotion du tourisme interrégional.

La "Semaine de la culture et du tourisme des six provinces du Viet Bac et de Hanoï" contribue à promouvoir la coopération touristique entre la région du Viet Bac et les localités de Hanoï.-VNA