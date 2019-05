Des délégués coupent la bande d'inauguration de la ournée des livres européens 2019. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 9e édition de la Journée des livres européens a débuté le 2 mai à Hanoï, à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang, avec la participation d'une dizaine de pays européens.

Organisé par le réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européenne (EUNIC - European Union National Institutes for Culture) et des ambassades des pays européens au Vietnam, cet événement comprend de nombreuses activités dont la présentation de livres, des expositions, des discussions littéraires, la projection de courts-métrages, un concours de création sur des personnages européens, la semaine de réduction des prix de livres à Ho Chi Minh-Ville, etc.

Certaines oeuvres lors du concours de création sur des personnages européens. Photo: VNA



La Journée des livres européens 2019 a pour but d’honorer la lecture, de présenter des quintessences culturelles des pays européens aux lecteurs vietnamiens, les aidant à mieux appréhender la littérature, le style de vie et la culture des pays européens.

Cet événement se poursuit jusqu’au 25 mai. –VNA