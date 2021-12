La Foire-expo internationale de l’agriculture en ligne (AgroViet Online 2021) à l’adresse 3d.agroviet.com.vn. Photo: VNA



Hanoï, 9 décembre (VNA) – La Foire-expo internationale de l’agriculture en ligne (AgroViet Online 2021) a ouvert ses portes jeudi 9 décembre à l’adresse 3d.agroviet.com.vn.

Placée sous le thème "Connexion des valeurs des produits agricoles vietnamiens – Vers une agriculture développée durable", AgroViet Online vise à appliquer des technologies de l’information pour édifier une plateforme en ligne pour les activités de promotion commerciale dans l’agriculture et le développement rural, à présenter des réalisations de ce secteur et les résultats des programmes cibles nationaux.

La Foire-expo est également l’occasion pour les villes et provinces de faire la promotion de leurs potentiels agricoles, d’attirer des investissements pour développer l’agriculture et de favoriser la coopération avec des partenaires étrangers.

AgroViet Online 2021 réunit jusqu’au 13 décembre 50 stands en ligne présentant des produits agricoles typiques d’environ 20 villes et provinces tels que thé, café, produits aquatiques de Quang Ninh, fruits, riz… et en particulier, des produits du programme "À chaque commune son produit" (OCOP). A cela s'ajoutent des machines et des matériaux agricoles.

Dào Van Hô, directeur du Centre de promotion du commerce de l’agriculture relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a déclaré que cet événement serait une opportunité en or pour faire la promotion des marques, des produits, notamment des produits agricoles de hautes technologies, et rehausser la compétitivité des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam. -VNA