Quang Ninh (VNA) – La foire internationale du commerce et du tourisme Vietnam-Chine 2019 a été inaugurée le 1er décembre dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord).

Placée sur le thème « Elargissement de la coopération-développement durable », la foire expose une grande variété de produits sur plus de 400 stands, dont 300 vietnamiens et cent chinois. En particulier, des produits agricoles du Programme « One Commune - One Product » (OCOP - Chaque commune son produit phare) de la province de Quang Ninh, sont également présentés.

Dans ce cadre sont prévues diverses activités, dont une exposition sur les acquis socio-économiques de plusieurs localités vietnamiennes et chinoises, une conférence sur les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques Vietnam-Chine, un forum de promotion touristique, des échanges culturels entre Mong Cai (Vietnam) et Dongxing (Chine), un tournoi international de golf.

La foire dure jusqu’au 7 décembre.-VNA