Hanoi (VNA) - La traditionnelle fête du génie Giong au temple de Phù Dông de Gia Lâm, en banlieue de Hanoï, a lieu cette année du 6 au 10 mai.

Photo : VNA

Créée il y a plus de mille ans par le roi Ly Công Uân, la fête vise à reproduire les batailles du génie Giong du village de Phù Dông contre les envahisseurs du Nord. En 2010, elle a été inscrite par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

La quasi-totalité des rites est restée intacte jusqu’à ce jour.

Dans le cadre de la fête, les visiteurs pourront également participer et découvrir la cérémonie de sacrifice sacré au temple Thuong, la cérémonie de procession traditionnelle de l'eau et la représentation de formes d'art traditionnelles telles que le chant alterné quan ho (chants alternés) et le théâtre classique du Nord comme le chèo (théâtre populaire) et le tuông (chant classique).



Le 5 novembre 2021, le Comité populaire de Hanoï a publié le document N°4728 sur la reconnaissance du site touristique de Phù Dông.



Le site touristique de Phù Dông couvre toute la commune de Phù Dông avec une superficie de 1.182 ha et dispose de nombreuses ressources naturelles pour le développement touristique telles que le village de producteurs de fleurs de bougainvillée de Phù Dông ; le groupe de vestiges historiques et culturels à Green Park, le groupe de vestige du temple du génie Giong et la maison communale de Phù Duc...



Le groupe du temple du génie Giong est reconnu comme un vestige national spécial ; la maison de commémoration de Dang Công Chât qui est reconnue comme un vestige national ; la maison communale de Phù Duc est reconnue comme un vestige au niveau de la ville. - VNA