En tant que plus grande conférence pharmaceutique de la région Asie-Pacifique, l'événement a attiré plus de 500 délégués en personne, dont environ 200 venus de 26 pays et territoires, et 350 rapporteurs faisant des présentations orales et par affiches.S'exprimant lors de la séance d'ouverture, la vice-ministre vietnamienne de la Santé, Nguyen Thi Lien Huong a informé que juqu’en 2022, la valeur totale du marché pharmaceutique vietnamien a atteint près de 7 milliards de dollars avec un taux de croissance composé de 10,6%. Les dépenses moyennes en médicaments par habitant ont atteint 75 dollars. Actuellement, le Vietnam compte 228 entreprises de fabrication de médicaments répondant aux normes GMP (Good Manufacturing Practice ou Bonnes pratiques de fabrication).

Pour développer durablement le secteur pharmaceutique, elle a déclaré que le gouvernement avait approuvé une stratégie nationale jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045.Cette conférence et les événements connexes constituent un forum pour le partage et l'échange de connaissances et la mise à jour des expériences entre les scientifiques, le personnel médical, les fabricants de produits pharmaceutiques et les décideurs politiques dans le but d'avancer vers un système de santé durable et d’intégration, améliorer la compétitivité, renforcer les liens et participer à la chaîne de valeur du secteur pharmaceutique, améliorer la capacité de gestion et de contrôle du marché des médicaments et des ingrédients médicinaux.De même, il faut garantir un usage raisonnable, sûr et efficace des médicaments, promouvoir les activités de recherche et de développement de médicaments et de matériels pharmaceutiques, de coopération internationale, appliquer les technologies de l'information et les technologies associées au déploiement de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique pour moderniser le secteur pharmaceutique...-VNA