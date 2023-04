Ouverture de la biennale internationale de photographie Photo Hanoi’23. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Photo Hanoi’23 , la première biennale internationale de la photographie au Vietnam, s’est ouverte le 21 avril à Hanoi, dans l'arrondissement Hoan Kiem, plus précisément au Centre des beaux-arts, 22 rue Hang Buom,Une série d’activités de sensibilisation est programmée tout au long de la biennale, comprenant : des ateliers, des sessions de formation, des projections de films, des lectures de portfolio ou encore des rencontres/visites guidées d’artistes.Elle offre au public une vue nouvelle et fascinante sur la photographie contemporaine au Vietnam et contribue à promouvoir l'image de la capitale à travers l'objectif des photographes.La biennale internationale de la photographie Photo Hanoi'23 a pour ambition de devenir le point de convergence au Vietnam des photographes, artistes, chercheurs ou encore éducateurs artistiques locaux et internationaux, en encourageant le dialogue multidimensionnel sur le rôle du langage visuel dans le contexte contemporain, a déclaré le directeur du service municipal de la Culture et des Sports, Do Dinh Hong.Plus de 20 expositions, autant d’évènements parallèles, 7 quartiers investis, une centaine d'artistes impliqués dans le projet… Le moins que l’on puisse dire pour cette première biennale internationale de la photographie, c’est qu’elle ne fait pas de la demi-mesure…