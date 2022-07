Des visiteurs au programme "Hanoi Sales Promotion". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - "Hanoi Sales Promotion", un programme de promotion de ventes de Hanoï en 2022, s’est ouvert le 8 juillet dans la zone urbaine Times City, arrondissement de Hoang Mai, à Hanoï.



L'événement vise à stimuler la demande des consommateurs et le tourisme, à lever les difficultés, promouvoir la production et les affaires, à améliorer la compétitivité des entreprises, et à développer les modes d'affaires.



Le programme réunit une centaine d’entreprises en activité dans divers domaines tels que l’artisanat, l’alimentation, la télécommuncation, les technologies de l’information, l’éducation et la formation… proposant des programmes promotionnels attrayants et des réductions de 30 à 100 % des prix.

Dans le cadre du Programme de promotion ciblé de Hanoï en 2022, le Service de l'Industrie et du Commerce continuera d'organiser de nombreux événements, foires et expositions pour stimuler la consommation domestique, telles que l'"Evénement sans espèces" 2022 prévu en juillet, la "Nuit blanche de Hanoï" 2022 en novembre, des événements dans le cadre du "Mois de promotion de Hanoï".



L'événement se poursuit jusqu'au 12 juillet 2022. -VNA