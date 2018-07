Cérémonie d'ouverture du 5e Festival mondial des arts martiaux traditionnels de Ho Chi Minh-Ville élargi et du 14e Festival des arts martiaux traditionnels de Ho Chi Minh-Ville élargi 2018. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 5e Festival mondial des arts martiaux traditionnels de Ho Chi Minh-Ville élargi et le 14e Festival des arts martiaux traditionnels de Ho Chi Minh-Ville élargi 2018 ont débuté le 23 juillet dans la mégapole du Sud.



Lors de la cérémonie d'ouverture, Le Kim Hoa, président de la Fédération des arts martiaux traditionnels du Vietnam, a déclaré que ces deux événements seraient l'occasion pour les écoles d’arts martiaux du pays d'échanger des expériences avec celles venus de l'étranger et avec des délégations de localités renommées dans les arts martiaux traditionnels tels que Binh Dinh, Tay Ninh, Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau, Ho Chi Minh Ville, Ben Tre, An Giang...

Ces deux festivals réunissent plus de 1.800 sportifs de 98 délégations, dont 13 venues de l'étranger. Organisés par le Service municipal de la Culture et des Sports, en collaboration avec la Fédération des arts martiaux traditionnels de Ho Chi Minh-Ville, ils se prolongent jusqu’au 25 juillet. –VNA