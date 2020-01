Des estampes populaires de Dong Ho. Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Les estampes populaires de Dong Ho sont un genre de gravure sur bois peinte, aux côtés de celles du village de Sinh, celles de Kim Hoang, Nam Hoang et Hang Trong… Elles sont originaires du village de Dong Ho dans la province de Bắc Ninh (Nord).

Les peintures de Dong Ho abordent des sujets qui reflètent de manière vivante et audacieuse la vie rustique, la culture simple et traditionnelle des Vietnamiens.

Il s'agit d'estampes réalisées à partir de planches xylographiques qui sont ensuite enluminées. La grande originalité des estampes de Dong Ho réside dans leurs couleurs naturelles et dans le papier sur lesquelles elles sont imprimées.

Il y a cinq couleurs essentielles correspondant aux cinq éléments fondamentaux de l’univers : le blanc; le vert; le noir; le rouge et enfin, le jaune. Chaque couleur utilisée a une valeur symbolique. D’ailleurs, à chaque impression, on obtient une seule couleur.

En ce qui concerne le papier, les estampes sont fabriquées en papier traditionnel Do (papier d’origine végétale), fait à partir d’écorce d’un arbre tropical appelé «rhamnoneuron». Ce papier est à la fois spongieux, doux, mince et résistant. La technique s’est transmise de génération en génération.

La technique n’est pas simple non plus. Tout d’abord, il faut graver des planches de bois pour constitue des dessins. Ensuite, on imprime la gravure sur la feuille « Do ». On utilise une plaque pour chaque couleur.

Dans le passé, les estampes de Dong Ho étaient vendues pour la fête du Têt. Les habitants les achetaient pour les coller sur le mur. Depuis la fin du 19e siècle à 1944, c’était l’apogée des estampes populaires de Dong Ho. Pendant les années de guerre, plusieurs gravures du village de Dong Ho ont été détruites. Dès la fin de la guerre, les villageois ont cherché à faire revivre leur métier traditionnel. De 1970 à 1985, des estampes ont été exportées dans certains pays.

Actuellement, aux côtés des peintures traditionnelles, les villageois ont cherché à développer de nouveaux styles tout en gardant leur identité. Grâce à leurs efforts inlassables, en dépit des difficultés, l'art des peintures de Dong Ho est toujours considéré comme un symbole de la culture traditionnelle et une valeur esthétique du Vietnam.-VNA