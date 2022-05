Photo d'illustration: Orbis Vietnam

Can Tho (VNA) - Le 19 mai dans la ville méridionale de Can Tho, les autorités municipales ont eu une session de travail avec l'organisation Orbis International sur un projet d'intégration du dépistage des maladies oculaires dans le programme d'examen médical annuel pour les enfants dans le delta du Mékong en 2023.

Dans le cadre de ce projet, en 2023, des examens et des consultations oculaires seront effectués pour plus de 60.000 enfants dans le Delta du Mékong. Le projet vise également à hospitaliser environ 10.000 enfants souffrant de malformations oculaires nécessitant une intervention chirurgicale.

Orbis International fournira des lunettes gratuites à environ 500 enfants pauvres et d'âge infrascolaire, et organisera des cours de formations de trois semaines et d’autres spécialisés en ophtalmologie du 8 au 26 mai 2023 pour renforcer les capacités des agents de santé communautaire, des enseignants et des agents de santé scolaire.

Sesison de travail entre Can Tho et Orbis International. Photo: VNA

Fondée en 1982, Orbis International est une organisation non gouvernementale dédiée à la lutte contre la déficience visuelle et la cécité.

Orbis Vietnam est une filiale d'Orbis International créée en 2003. Orbis a commencé à collaborer avec les communautés ophtalmologiques du Vietnam par le biais de projets hospitaliers en 1996. Orbis a fourni le plus haut niveau d'expertise pour soutenir le développement des services de soins oculaires et la prévention de la cécité au Vietnam, notamment dans les domaines de la rétinopathie du prématuré, des services pédiatriques et de la cataracte et dans l'établissement d'une banque des yeux. -VNA