Hanoi (VNA) - Les restrictions à l’exportation de riz par certains pays comme l’Inde, la Russie et les Émirats arabes unis (EAU) offriront des opportunités aux exportateurs et aux agriculteurs vietnamiens, a-t-on appris d’une conférence de presse tenue mardi 1er août à Hanoi par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên. Photo : VNA

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên, a déclaré que le ministère avait proposé au Premier ministre de publier une directive sur le renforcement des exportations de riz dans la nouvelle situation, qui devrait identifier les tâches des ministères, des agences, des localités et des entreprises.Les ministères, les agences et les localités se concentreront sur la suppression des obstacles aux commerçants et aux agriculteurs afin d'optimiser les opportunités de stimuler les exportations, a-t-il ajouté.Le ministère a indiqué que le Vietnam a expédié 4,84 millions de tonnes de riz d'une valeur de 2,58 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de cette année, en hausse de 29,6% par rapport à la même période de l'an dernier.La production nationale de riz devrait atteindre de 43,2 à 43,4 millions de tonnes cette année, en hausse de 1,8 à 2% par rapport à 2022, a indiqué le ministère, notant qu'avec la situation actuelle de la production, le pays est susceptible de répondre à la consommation intérieure et à l'exportation de 7 à 7,5 millions de tonnes.À la mi-juillet, les localités ont récolté plus de 24,1 millions de tonnes, en hausse de 0,4% d'une année sur l'autre, le riz dans le delta du Mékong, le grenier à riz du pays, s'est renchéri au cours du mois.Le directeur du Département de la production végétale du MARD, Nguyên Nhu Cuong, a déclaré qu'étant donné la hausse des prix du riz, le département a travaillé pour augmenter la superficie rizicole pour la récolte automne-hiver dans le delta du Mékong de 650.000 hectares à 700.000 hectares.Pour atteindre l'objectif de production de 43 millions de tonnes de riz, le département se coordonne avec les agences et les localités concernées pour établir des plans de culture et déployer des solutions techniques, a-t-il fait savoir.Le responsable a également noté qu'El Nino pourrait affecter la production de riz, en particulier la récolte hiver-printemps dans le delta du Mékong, affirmant que bien que ses impacts au Vietnam puissent être moins graves que dans d'autres pays, la vigilance reste de mise.Concernant l'interdiction par l'Inde d'exporter du son de riz déshuilé, le directeur adjoint du Département de la production animale du MARD, Pham Kim Dang, a déclaré à la presse que la demande du Vietnam en son de riz déshuilé n'est pas importante car le pays a besoin d'environ 4,7 millions de tonnes de son de riz déshuilé chaque année, dont seulement 0,7 million de tonnes sont importées.Le son de riz peut être remplacé par du son de blé, a-t-il dit, soulignant que l'interdiction n'est pas une préoccupation pour le secteur de l'élevage.Dans le cadre de la proposition du MARD au Premier ministre, le ministère a déclaré qu'il supervisera la production dans les localités, demandera aux agences de quarantaine végétale de faciliter la production de riz et surveillera de près l'évolution du marché afin d'atteindre l'objectif prévu.Le ministère a également suggéré ce qui devrait être fait par d'autres ministères et agences concernés comme le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère des Affaires étrangères et les comités populaires des villes et provinces sous l'autorité centrale.