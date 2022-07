Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les États-Unis sont le cinquième marché de café vietnamien, ce qui est également l’une des boissons les plus populaires dans ce pays.

En particulier, le café enregistre la plus grande quantité de consommation, derrière les boissons gazeuses et l'eau en bouteille sur le marché des boissons non alcoolisées.

De plus, la tendance à la hausse de la consommation de café à la maison sera une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'accroître leurs exportations sur ce marché.



Selon les prévisions, au cours de la période 2020 - 2025, le marché américain du café devrait augmenter en moyenne de 4,8%.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, les exportations de café vietnamien vers les États-Unis sont estimées à 50.580 tonnes pour une valeur de 124,95 millions de dollars, en baisse de 2,9% en volume mais en hausse de 23,6% en valeur sur un an.

Rien qu’en mai, ces chiffres étaient respectivement 9.340 tonnes et 22 millions de dollars, en baisse de 16,5% en volume mais en hausse de 2,3% en valeur en variation annuelle.

En cinq mois, le prix moyen de ce produit était de 2.470 dollars/tonne, soit une hausse annuelle de 27,2%. -VNA