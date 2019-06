Thai Nguyen, 30 juin (VNA) – Cent enfants bénéficient des opérations gratuites dans le cadre du programme humanitaire organisé du 29 juin au 3 juillet par l'organisation Operation Smile Vietnam, l'Hôpital central de Thai Nguyen et le Fonds de patronage des enfants de cette province.

Consultation médicale pour un enfant atteint de fente labiale et de fente de la voûte palatine. Photo: VNA



Il s’agit d’une des activités en écho au Mois d’action pour les enfants de 2019 ayant pour thèmes et objectifs «Unis pour les enfants pauvres et ceux des minorités ethniques», «Créer des opportunités de développement égales pour tous enfants» et «Aucun enfant laissé en arrière».

Ces 100 enfants, qui sont atteints de fente labiale et de fente de la voûte palatine, viennent de certaines provinces montagneuses du nord, telles que Vinh Phuc, Tuyen Quang, Cao Bang et Thai Nguyen.



Outre une exonération des frais d’opération, ils reçoivent également une partie des frais de déplacement et d’hébergement pendant leur séjour hôpitalier.



Depuis 1994, le Fonds de patronage des enfants vietnamiens a commencé à mettre en œuvre le programme «Operation Smile» en faveur des enfants atteints atteints de fente labiale et de fente de la voûte palatine. En 1997, suite à sa coopération avec l’organisation Operation Smile, ce programme est ouvert aux adolescents, aux adultes déplorant des défauts faciaux.



Jusqu'à présent, le Fonds de patronage des enfants vietnamiens a réalisé des opérations d’un coût total de 70 milliards de dongs pour près de 30.000 enfants dans l’ensemble du pays. -VNA