Affiche du film “One Year on : The Essex Lorry Tragedy”

Hanoï (VNA) - Le court-métrage “One Year on : The Essex Lorry Tragedy” (Un an après la tragédie de camion d’Essex), signé par Việt Nam News de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), a remporté le premier prix de la catégorie de court métrage documentaire au Festival international du film d'Érié 2021.

D’une durée de 30 minutes, le film réalisé par Paul Kennedy et Hô Hoàng du quotidien anglophone, un an après le tragique incident dans l’Essex, près de Londres, au Royaume-Uni, dans laquelle 39 personnes ont été retrouvées mortes le 23 octobre 2019 dans un conteneur dans le parc industriel de Waterglade. Les deux journalistes se sont rendus dans le district de Yen Thanh, dans la province de Nghe An au Centre, pour visiter une petite communauté durement touchée par la tragédie.

Le documentaire avait été projeté à divers festivals du film, dont Druk International Film Festival au Bhoutan, Cinefest Film Festival en Inde et World Film Carnival à Singapour.

Il s'agit du 12e prix que ce documentaire remporte dans des festivals de films internationaux.

Le Festival international du film d'Érié 2021 s'est déroulé du 10 au 19 décembre en Pennsylvanie, aux États-Unis, présentant environ 60 films indépendants, documentaires, productions d'animation et vidéoclips. -VNA