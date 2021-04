Hanoi (VNA) – "Le Vietnam est un exemple dans la prévention et de la lutte contre l’épidémie de Covid-19", a affirmé Takeshi Kasai, directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental.

Takeshi Kasai, directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Photo: voanews



"Le Vietnam est un exemple dans la prévention et de la lutte contre l’épidémie de Covid-19", a affirmé Takeshi Kasai, directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, lors d’un échange avec le journal "Suc khoe và Doi sông" (Santé et vie) à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé (10 avril).

Le Vietnam assure toujours des mesures de contrôle efficaces, dont la détection précoce et la "mise sous cloche" des zones infectées. Dans le même temps, M. Kasai s’est déclaré également optimiste quant à la qualité des vaccins "made in Vietnam".



Le pays a enregistré des progrès impressionnants dans la maîtrise et la prévention précoce de l’épidémie. En outre, le Vietnam a contrôlé efficacement les variants du virus. L'OMS a vu le Vietnam prendre de bonnes mesures et agir avec souplesse.



L'OMS a reconnu également que le Vietnam communique très efficacement en matière de prévention épidémique. Le pays continue d’appeler les gens à appliquer les mesures préventives 5K tout en mettant en œuvre la campagne de vaccination.



Le Vietnam fait actuellement des efforts pour produire lui-même un vaccin. "L'OMS se félicite de tous les efforts de ce pays asiatique du Sud-Est car il y a une pénurie de vaccin dans le monde. Le Vietnam dispose d'une agence de contrôle de la qualité des vaccins et applique la réglementation mondiale en la matière pour tester la qualité des vaccins produits dans le pays. L'OMS encourage le Vietnam à appliquer les règlements publiés par l'OMS pour garantir des vaccins sûrs et efficaces, en particulier ceux fabriqués sur son sol", a conclu M. Kasai. – CVP VNA