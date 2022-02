Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon la décision numérotée 260 du Premier ministre, 1.868,880 tonnes de riz seront distribuées aux habitants démunis impactés par la pandémie de COVID-19 dans trois provinces.



La province de Nghe An (Centre) recevra 700,995 tonnes de riz, Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), 1.014,585 tonnes, et Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre), 153,3 tonnes.



Les ministères du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et des Finances sont responsables des informations et des données déclarées. Les Comités populaires des provinces concernées doivent assurer l'exactitude des données et une distribution juste et opportune aux personnes nécessiteuses. -VNA