Cette année, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales envisage d’envoyer 130 000 travailleurs vietnamiens à l’étranger.

Hanoï (VNA) - Cette année, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales envisage d’envoyer 130 000 travailleurs vietnamiens à l’étranger, la priorité sera donnée aux marchés aux revenus élevés et stables tels que le Japon, Taïwan (Chine), la République de Corée et l’Allemagne.



Afin de réaliser cet objectif, le ministère modifiera la loi sur les travailleurs contractuels vietnamiens à l’étranger et veillera à ce que les établissements de formation professionnelle répondent mieux aux besoins des marchés cibles. Il limitera également les envois de travailleurs vers les marchés où les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes.



Le Vietnam compte 650 000 travailleurs dans une quarantaine de pays et territoires, dont une majorité au Japon, à Taïwan (Chine) et en République de Corée. -VOV/VNA