La beauté immaculée de Hang Rai, un site touristique dans la Réserve de biosphère de Núi Chúa.

Ninh Thuân (VNA) - La Réserve de biosphère de Núi Chúa, dans la province de Ninh Thuân (Centre), vient d’être reconnue le 15 septembre par l'UNESCO comme réserve mondiale de biosphère.

D’une superficie naturelle de 29.856 ha, le Parc national de Núi Chúa est une convergence de trois espaces - forestiers, marins et semi-désertiques -, comprenant des écosystèmes riches et diversifiés.

La flore se compose d’environ 1.500 espèces, dont 54 répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). S’y ajoutent aussi au moins 756 espèces d’animaux forestiers, plus de 350 de coraux et des centaines d’espèces maritimes.

L’une des particularités du Parc national de Núi Chúa est que cette région possède un climat sec et chaud, semblable à de nombreux endroits en Afrique (la température la plus élevée est d’environ 42°C). Le climat rigoureux et la topographie diversifiée ont créé un modèle standard d’écosystème de forêt sèche, le plus typique et unique du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est.

La plage de Núi Chúa est également un endroit rare sur le continent où les tortues marines viennent pondre chaque année et sont strictement protégées. –CVN/VNA