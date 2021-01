La porte frontalière No 2 Kim Thanh dans la province septentrionale de Lao Cai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Aux termes de la circulaire N°09/2020/TT-BCT, à partir du 1er janvier 2021, l'admission temporaire et le transit de marchandises à travers la frontière terrestre doivent être menés aux portes frontalières internationales ou bilatérales.

Ces réglementations s'appliquent également aux marchandises étrangères importées temporairement pour la réexportation, déposées dans des entrepôts sous douane.

Le Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé aux entreprises concernées de se conformer strictement à la circulaire N°09/2020/TT-BCT et aux autres règles pertinentes.

En outre, il a demandé aux Services de l'Industrie et du Commerce de 25 provinces et villes frontalières de vulgariser le contenu de cette circulaire et de guider les entreprises locales pour la mettre en œuvre efficacement. -VNA