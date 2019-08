Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue lors de la conférence. Photo : VNA



Nghe An (VNA) – Une conférence a eu lieu le 17 août dans la ville de Vinh, province de Nghe An (Centre), afin de dresser le bilan du programme cible national sur l’édification de la Nouvelle Ruralité dans le delta du fleuve Rouge et le Centre septentrional pendant la période 2010-2020.

Cette conférence a été organisée par le Comité central de direction des programmes cibles nationaux, en collaboration avec le Comité populaire de Nghe An. Elle a également permis de discuter des orientations de l’édification de la Nouvelle Ruralité pour la période après 2020.

L’événement a eu lieu en présence du vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, également chef du Comité central de direction des programmes cibles nationaux, du ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong, ainsi que de près de 600 délégués de Hanoï et de 16 villes et provinces du delta du fleuve Rouge et du Centre septentrional.

Lors de la conférence, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a affirmé que c’était dans le delta du fleuve Rouge et le Centre septentrional qu’étaient nés les idées les plus innovantes en termes d’édification de la Nouvelle Ruralité au Vietnam, de même que les meilleurs modèles et les meilleures méthodes. Selon le vice-Premier ministre, ces idées innovantes ont constitué des bases pour le lancement de plusieurs politiques et mécanismes actuellement appliqués dans diverses localités avec des résultats satisfaisants, telles que le programme « Chaque commune un produit » né dans la province de Quang Ninh…

Vuong Dinh Hue a ensuite insisté sur les efforts déployés dans le delta du fleuve Rouge et le Centre septentrional pour définir les orientations d’édification de la Nouvelle Ruralité pour la période après 2020, lesquelles pourraient concerner le tourisme rural, le tri et le traitement des déchets solides, l’adaptation de l’agriculture au changement climatique...

D’ici 2020, le vice-Premier ministre a appelé les localités du delta du fleuve Rouge et du Centre septentrional à développer leurs acquis et à chercher à remédier aux faiblesses pour atteindre des objectifs plus élevés. Il leur a également demandé de renforcer l’application de nouvelles techniques dans la production agricole, d’accélérer la création de chaînes de valeur tout en promouvant le respect de l’environnement.

Selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong, à ce jour, près de 70% des communes du delta du fleuve Rouge et du Centre septentrional ont répondu aux normes de la Nouvelle Ruralité. Environ 41 districts ont accompli la mission d’édifier la Nouvelle Ruralité, représentant 48,8% des districts aux normes de la Nouvelle Ruralité de l’ensemble du pays. -VNA