La Foire des fleurs du printemps de Phu My Hung aura lieu le 17 janvier.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Festival floral du printemps et les marchés aux fleurs du Nouvel An lunaire 2020 dans la mégapole du Sud auront pour thème "Hô Chi Minh-Ville - Aller de l’avant avec assurance".

Cette année, le Festival floral du printemps de Hô Chi Minh-Ville se tiendra du 19 au 30 janvier 2020, au parc Tao Dàn, dans le 1er arrondissement. Le prix du billet sera de 30.000 dôngs/personne, l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans (moins de 1,2 m).



Le Festival floral du printemps organisera notamment des expositions et des concours artistiques de fleurs, de plantes ornementales, de bonsaïs, de paysages miniatures... ; une exposition de compositions florales ; un spectacle de danse de la licorne, des représentations d’arts martiaux traditionnels et de toutes sortes d'arts du théâtre folklorique (marionnettes, don ca tài tu...) ; des jeux folkloriques, des spectacles de cirque, une exposition de peinture, des activités ludiques pour les enfants et les jeunes ; ou encore des ateliers de calligraphie en vietnamien...



Il s'agit également des marchés aux fleurs du Têt dans le parcs du 23 du Septembre (1er arrondissement) avec près de 700 lots, axés sur le commerce de plantes et de fleurs haut de gamme ; Gia Dinh (arrondissement de Tân Binh) avec 800 lots ; Lê Van Tam (1er arrondissement) avec 300 lots. En outre, plus de 160 marchés aux fleurs du Têt seront également organisés dans les arrondissements et les quartiers de la ville.



Avec les prédispositions spéciales de la rivière, les marché aux fleurs du Têt dans les 7e et 8e arrondissement seront également organisés le long des berges de Trân Xuân Soan et du quai Binh Dông ainsi que le marché agricole de Binh Diên pour promouvoir les avantages du transport fluvial.



Les marchés aux fleurs du Têt se tiendront du 17 janvier au 24 janvier. En particulier, les marchés aux fleurs du Têt dans les 7e et 8e arrondissement auront lieu du 9 au 24 janvier.



La Foire des fleurs du printemps de Phu My Hung aura lieu au lac Ban Nguyêt dans la zone urbaine de Phu My Hung (7e arrondissement) du 17 au 23 janiver 2020. En particulier, la "Rue du printemps" et le "Jardin du printemps" resteront ouverts, eux, jusqu’au 29 janvier. -CVN/VNA