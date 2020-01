Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc. Photo chinhphu.vn

Hanoï (VNA) - A l'occasion de la prise de responsabilité par le Vietnam du président de l'ASEAN 2020, le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a envoyé le 1er janvier une lettre de félicitations du Nouvel An aux dirigeants des pays de l'ASEAN.

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, il a souhaité une nouvelle année de santé, de bonheur et de succès aux dirigeants, à leurs familles et à tous les citoyens de la communauté de l'ASEAN.

2020 sera une année pleine de difficultés et défis, avec des évolutions imprévisibles dans la région comme dans le monde. Cependant, ces difficultés et défis ne pourront pas nous empêcher de nous orienter vers les objectifs communs : une communauté de l'ASEAN solidaire, unie, pacifique, prospère et développée de manière durable.

Une ASEAN cohésive et réactive sera un facteur important pour surmonter les difficultés et les défis, ainsi que construire un bel avenir pour la communauté et sa population.

En tant que président de l'ASEAN 2020, le Vietnam souhaite, de concert avec d'autres pays, mettre en oeuvre les activités et les initiatives concrètes, consolider la solidarité, renforcer la connectivité et l'identité, promouvoir les relations extérieures et améliorer l'efficacité des activités de l'ASEAN.

Le Vietnam souhaite recevoir le soutien et la coopération active des pays dans la mise en œuvre de ces initiatives. Nguyen Xuan Phuc a appelé à conjuguer les efforts pour édifier une communauté de l'ASEAN développée durablement et prospère. -VNA