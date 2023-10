Le tourisme nocturne devrait bientôt devenir populaire au Vietnam, contribuant au développement économique du pays après que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ait récemment publié le projet sur certains modèles de développement de produits touristiques nocturnes en vue d'affirmer la marque et d'améliorer la compétitivité du tourisme national et apporter des expériences inoubliables aux visiteurs.