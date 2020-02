Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (debout) lors de la vidéoconférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné la mission d’assurer la transparence de l’information sur la prévention et la lutte contre le nouveau coronavirus, lors d’une vidéoconférence nationale organisée le matin du 1er février.



Selon le vice-ministre de la Santé Do Xuan Tuyen, à ce jour, le Vietnam a détecté six cas de contamination au nouveau coronavirus dont deux Chinois et quatre Vietnamiens. Actuellement, le pays contrôle bien la situation. Pour renforcer l’efficacité des mesures avancées, le ministère de la Santé a proposé de créer cinq groupes d’experts pour examiner la situation dans les localités, notamment celles partageant la frontière avec la Chine. Il a demandé au Premier ministre de poursuivre le refus d’entrée au Vietnam des personnes en provenance des zones contaminées, ainsi que de renforcer le contrôle aux points de passage frontalier. Il a également demandé aux autres ministères et organes d’appliquer des mesures appropriées et d’appeler les habitants à suivre les mesures de précaution.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef du Comité national de diretion de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de pneumonie virale causée par le nouveau coronavirus, a affirmé que le Vietnam était prêt à décréter un niveau d’alerte plus élevé et plus tôt que les recommandations des organisations internationales.



Il a ordonné au Comité national de diretion de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de pneumonie virale causée par le nouveau coronavirus, aux dirigeants des ministères, organes et localités de se concentrer sur cette mission, d’assurer la transparence de l’information pour que les habitants soient bien conscients de la situation et participent à la prévention et à la lutte contre l’épidémie.



Soulignant l’importance des mesures rigoureuses, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a également insisté sur la nécessité d’éviter une panique inutile.



Le 31 janvier, le Premier ministre a décidé de créer un groupe de travail au sein du bureau gouvernemental pour la prévention et la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus. Ce groupe de travail doit recueillir des informations sur la situation pour les rapporter au Premier ministre, examiner l’application des directives du Premier ministre sur ce sujet et proposer au chef du gouvernement des mesures et solutions.



Selon un rapport du ministère vietnamien de la Santé, à 8h30 le 1er février 2020, l'épidémie de coronavirus qui est apparue dans le centre de la Chine a fait 259 morts dans l'ensemble de ce pays. 11.949 cas de contamination ont été recensés dans le monde, dont 11. 791 cas en Chine. Outre la Chine continentale, l’épidémie a touché 26 pays et territoires. -VNA