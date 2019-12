Ho Chi Minh-Ville, 21 décembre (VNA) - A l’occasion de Noël et de la nouvelle année 2020, samedi, 21 décembre, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh est allé présenter ses vœux aux dignitaires de l’archevêché de Hô Chi Minh-Ville, de l’Association protestante du Vietnam (Sud) et de l’évêché de My Tho.

Il leur a rappelé que le Parti et l’État garantissaient la liberté de culte des citoyens et créaient les meilleures conditions possibles pour que les religieux puissent pratiquer leurs fois dans le cadre de la loi.

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh (gauche) lors d'une rencontre avec l’archevêque Nguyen Nang. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a dit compter sur les dignitaires chrétiens pour encourager leurs fidèles à participer aux mouvements d’émulation patriotique, à consolider le bloc d’union nationale et à édifier le pays.

L’archevêque Nguyen Nang de l’archevêché de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré se réjouir de l’attention accordée par les dirigeants du Parti, de l’Etat et du FPV à l'archivêque de la ville, avant de s’engager à encourager ses fidèles à contribuer au processus de développement national. - VNA