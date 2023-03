Ninh Thuân (VNA) – La province de Ninh Thuân (Centre) encourage et soutient les habitants locaux qui travaillent dans la production de sel à investir davantage dans les avancées scientifiques et techniques de leur production, en promouvant des modèles de production de sel propre et en établissant des coopératives et des groupes collectifs.

Production du sel à Ninh Thuân. Photo: CVN



Afin d’améliorer l’efficacité de la production de sel, la province de Ninh Thuân se concentre sur la mise en place de solutions synchronisées pour changer les méthodes de production afin d’augmenter la productivité, la qualité et de diversifier les types de produits, répondant ainsi à la demande de consommation de sel dans le pays et vers l’exportation.

Cela contribue à la création d’emplois, à l’augmentation des revenus et à la stabilisation de la vie économique des personnes travaillant dans l’industrie de la production de sel.

Changement de production

Au cours des années précédentes, les habitants de Ninh Thuân produisaient principalement du sel à petite échelle en pompant manuellement l’eau de mer dans des champs pour la cristallisation du sel sur le sol. Avec cette méthode, il fallait environ un mois pour préparer la production.

Bien que cette méthode permette d’économiser sur les coûts d’investissement, ce sel est souvent mélangé à des impuretés. Lorsque les produits sont disponibles, les gens les vendent souvent immédiatement pour couvrir leurs frais de subsistance, de sorte que le prix du sel est généralement bas pendant la saison de culture principale.

Reconnaissant ces limitations, les autorités locales ont encouragé et soutenu les habitants à investir dans l’application d’avancées scientifiques et techniques. À travers cela, ils ont multiplié les modèles de production de sel, établi des coopératives pour soutenir les gens dans la fourniture de matériaux et la commercialisation.

Beauté des champs de sel

Mai Ngoc Minh, un agriculteur local de la commune de Phuong Hai, district de Ninh Hai, a fait savoir que sa famille cultivait 1,5 hectare de champs, le sel au sol pouvant être récolté tous les 7 jours, ce qui fait environ 90 à 100 tonnes de sel par mois, vendu de 700 à 900 dông/kg à la coopérative. Après déduction des coûts d’investissement, la famille gagne environ 55 millions de dôngs.

"Auparavant, nous vendions à des particuliers, mais maintenant nous vendons à la coopérative, à un prix plus élevé de 3 à 5 millions de dôngs par lot, ce qui nous aide à couvrir nos coûts d’investissement", a-t-il fait savoir.

Le directeur de la coopérative de sel de Phuong Hai, Trân Ngoc Chiên, a déclaré qu’il y a plus de 90 hectares de champs de sel dans la commune de Phuong Hai. La coopérative achète du sel à plus de 40 ménages, ce qui représente un volume mensuel de 2.000 à 3.000 tonnes de sel.

Auparavant, les gens vendaient leur sel à qui voulait l’acheter. La coopérative, fournissait des fonds supplémentaires pour aider les gens à construire des infrastructures de transport pour le sel et à étendre la zone de production de sel de qualité.

Pour augmenter la valeur du sel, de nombreux agriculteurs transforment leurs modèles de production, en investissant dans la technologie, en forant des puits pour utiliser les eaux souterraines et en étendant la zone de production de sel avec des champs couverts.

Le coût initial d’investissement pour 1.000 mètres carrés de sel est d’environ 100 millions de dôngs, selon la qualité de la bâche utilisée. Le processus d’épandage de sel prend 7 à 10 jours, c’est le temps nécessaire pour que l’eau de mer se cristallise en beaux grains de sel blancs et secs.

Le sel étalé sur une bâche est vendu à un prix plus élevé que le sel récolté au sol car c’est une matière première propre pour les entreprises qui transforment ce produit, en sel de haute qualité.

En analysant les deux méthodes de production de sel, Trân Van Lan de la commune de Tri Hai, district de Ninh Hai, a déclaré que faire du sel à partir du sol nécessite de niveler le sol pour créer une "peau" dure, tandis que l’étalage de sel sur une bâche a un coût initial d’investissement plus élevé mais est très pratique car il suffit de couvrir le sol d’une bâche, puis de répandre le sel. Le sel étalé sur une bâche a une qualité supérieure au sel traditionnel, avec de gros grains de sel blancs et secs et, donc le prix de vente est plus élevé.

Selon le Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Ninh Thuân, au cours des 6 premiers mois de 2022, la superficie totale de production de sel dans toute la province était de 3.078 hectares (631 hectares de production de sel à petite échelle et 2.447 hectares de production de sel industriel).

La production totale était de 195.050 tonnes, atteignant 55,7% du plan. Actuellement, le prix du sel produit à partir du sol varie de 600 à 900 de dông/kg, tandis que le sel étalé sur des bâches varie de 1 000 à 1 200 dôngs/kg.

Sur la base d’une évaluation, le potentiel de production et de traitement du sel dans l’industrie est encore très important. Par conséquent, le changement dans la structure de production, est étroitement lié à l’innovation technologique, aux nouveaux investissements et à la rénovation des champs de sel pour augmenter la productivité, la qualité et l’efficacité par unité de surface, ce sont des questions urgentes pour la région.

Application des sciences et technologies modernes

Production de sel appliquant des techniques avancées dans les champs de sel de Tri Hai, commune de Tri Hai, district de Ninh Hai. Photo: CVN



Ninh Thuân a une côte de plus de 105 kilomètres, avec de l’eau de mer à forte salinité, une forte énergie de rayonnement, beaucoup de soleil et de vent, que des conditions idéales pour le développement de l’industrie du sel.

Selon le plan de développement de l’industrie du sel du gouvernement, d’ici 2030, Ninh Thuân sera le leader du pays en termes de superficie et de production de sel avec une superficie totale de 3.267 hectares et une récolte de 650.000 tonnes de sel, dont 550.000 tonnes seront du sel industriel.

Truong Khac Tri, directeur adjoint du Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Ninh Thuân, a déclaré que pour atteindre les objectifs fixés, la province réorganisera la production, réaménagera les champs de sel, améliorera la capacité de production et de traitement du sel en promouvant la mécanisation, en transférant les applications et en avançant dans les sciences et technologies de production et de traitement du sel.

De plus, la province investira dans la rénovation et la modernisation des systèmes de transport interne pour les champs de sel des habitants locaux, et priorisera l’investissement dans les systèmes d’irrigation et de drainage. À court terme, les entreprises seront encouragées à augmenter la fréquence et la capacité de pompage de l’eau de mer pour garantir que les habitants locaux disposent d’eau suffisante pour produire du sel de haute qualité.

Dans l’orientation de développement, Ninh Thuân renforcera l’application des avancées scientifiques et techniques dans la production de sel, telles que l’utilisation de la méthode de la bâche, le lavage et l’empilage de sel pour la conservation, afin de garantir des produits de sel propres et de haute qualité.

Ninh Thuân mécanisera également les champs de sel, formera les résidents locaux aux techniques de production de sel de qualité supérieure et, les soutiendra dans l’obtention de prêts pour convertir la production de sel traditionnelle en utilisant la technologie de la bâche sur un lit de cristallisation pour améliorer la productivité et la qualité.

Dans le même temps, la province établira des connexions dans la transformation, la traçabilité d’origine, la création de marques et la promotion des produits afin de créer une chaîne de valeur de production de sel durable.

De plus, la province invite les investisseurs à construire des usines de traitement de sel, à créer des marques de produits, et à renforcer la promotion et la commercialisation pour étendre le marché et contribuer à assurer les moyens de subsistance en augmentant les revenus des résidents locaux. – CVN/VNA