Le vice-président du Comité populaire provincial de Ninh Binh, Tong Quang Thin, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA



Ninh Binh (VNA) - Le comité d’organisation de l'Année nationale du tourisme 2021 - Festival de Hoa Lu 2021 a tenu lundi une réunion sur les préparatifs de la cérémonie d'ouverture prévue fin avril.

Cet événement, placé sous le thème "Hoa Lu - Ancienne capitale millénaire", aura lieu dans la soirée du 20 avril au site national spécial de l’ancienne capitale Hoa Lu, dans la commune de Truong Yen, district de Hoa Lu, province de Ninh Binh. Il verra la participation d’environ 2 600 délégués.

Lors de la réunion lundi, Tong Quang Thin, vice-président du Comité populaire provincial de Ninh Binh et chef adjoint du comité d’organisation, a demandé une coordination étroite entre les secteurs et les localités concernés et l’intensification de la communication sur les médias de masse.

Il a également appelé les secteurs concernés à prendre des mesures pour assurer la sécurité et l'ordre social, minimiser les risques liés au COVID-19 et garantir la sécurité sanitaire des aliments.

Ninh Binh compte organiser 11 grandes activités et 27 autres dans le cadre de l'Année nationale du tourisme 2021. Les événements principaux devront avoir lieu tout au long de l’année. Ils comprennent des festivals à Hoa Lu et au complexe paysager de Trang An, une semaine du tourisme Tam Coc - Trang An et des expositions des beaux-arts et de photos sur Ninh Binh.

En outre, une myriade d’événements touristiques, culturels et sportifs seront organisés dans la province, dont un tournoi de volleyball, un concours photographique sur l'homme et la nature de Ninh Binh.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et 27 localités du pays envisagent d’organiser deux événements majeurs et 103 événements en réponse à l'Année nationale du tourisme 2021.

Située à quelque 90 kilomètres de Hanoï, la province septentrionale de Ninh Binh recèle des paysages d’une incroyable beauté, ainsi qu’un patrimoine historique et culturel impressionnant. Ninh Binh a une topographie très diversifiée : montagnes, plaines, zones côtières. Elle dispose de riches écosystèmes avec de beaux paysages naturels attirant les touristes, tels que Tam Coc - Bich Dong, le Parc national de Cuc Phuong, la zone humide de Van Long, le Parc ornithologique de Thung Nham et des sources d’eau chaude.

Des touristes au complexe pasager de Trang An, dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA



Avant la cérémonie d’ouverture de cet événement, l’Association du Tourisme du Vietnam (VITA), en coopération avec le Service du Tourisme et l’Association du tourisme de la province de Ninh Binh, organisera les 14 et 15 avril un forum national sur le tourisme intérieur en 2021.

Ce forum aura lieu dans la ville de Ninh Binh, province éponyme, sous le thème "Tourisme intérieur – motivation pour reprendre le tourisme vietnamien dans la nouvelle normalité".

Lors de l’événement, les participants analyseront l’importance du tourisme intérieur, la situation du tourisme au Vietnam et dans d’autres pays de la région, tout en proposant des mesures propres à développer le tourisme intérieur…

Ils donneront des opinions sur de nouveaux produits touristiques de Ninh Binh qui accueillera l’Année nationale du Tourisme 2021.

En outre, du 5 au 8 mai, le Salon international du tourisme du Vietnam (VITM) 2021 se déroulera à Hanoï, a annoncé le vice-président de l’Association du tourisme du Vietnam, Vu The Binh, lors d’un point presse donné le 5 avril à Hanoï.

Jusqu’au 31 mars, 450 entreprises de 40 villes et provinces vietnamiennes et de quatre pays et territoires, à savoir la Thaïlande, la République de Corée, le Japon et Taïwan (Chine), avaient confirmé leur participation au salon.

L’événement, placé sous le thème "Nouvelle normalité – nouvelle chance", comprendra 350 stands.

Le VITM 2021 sera une opportunité de faire la promotion des destinations et de présenter des produits et services dans le secteur. Dans ce cadre, auront lieu deux colloques importants sur les ressources humaines du tourisme vietnamien dans la nouvelle normalité et sur le tourisme golfique. -VNA