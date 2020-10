Hanoi (VNA) - Lors du dernier mandat 2015-2020, l’organisation du Parti, les autorités et les habitants de la province de Ninh Binh ont fait de grands efforts pour atteindre des résultats remarquables dans tous les domaines.

Pendant cette période, la croissance de produit intérieur brut régional (GRDP) de la province a atteint plus de 8%. La production industrielle a connu une forte croissance annuelle de 22%. La province compte actuellement 75 villages artisanaux qui ont réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 1.500 milliards de dongs – équivalant à 64,7 millions de dollars.En 5 ans, 3.230 entreprises ont été créées, 130 projets domestiques et d’IDE représentant un capital social de 19.300 milliards de dongs (équivalant 833 millions de dollars) ont obtenu la licence d’investissement.Ninh Binh recense 390 coopératives en activité pour l’essentiel dans le secteur agricole. Rien qu’en 2019, leur chiffre d’affaires a atteint plus de 5.000 milliards de dongs, soit 217,4 millions de dollars.La production agricole, sylvicole et aquacole se développe rapidement, avec une croissance moyenne annuelle de 6,92%. L’an dernier, la province a accueilli plus de 7,6 millions de visiteurs, soit une hausse de 3% en glissement annuel.Grâce aux efforts des autorités locales et de la population, le taux de pauvreté a fortement reculé, les conditions de vie des citoyens ont continué de s'améliorer.Selon Nguyen Thi Thu ha, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire du Comité du Parti pour la province, a fait savoir que «ce dernier mandat, l’organisation du Parti de Ninh Binh a accordé la priorité aux travaux d’édification et de rajustement du Parti».Ce dernier mandat, 42 collectifs et 78 individus ont été honorés pour leur performances dans la mise en œuvre de la directive 05-CT/TW du Bureau politique sur «Renforcer l’étude et le suivi de l'idéologie, de la moralité et du style de Ho Chi Minh» contribuant grandement au développement socioéconomique et culturel de la localité.En particulier, 30 organisations du Parti chez le groupe des entreprises non-étatiques ont été créées. Près de 500 ouvriers et 12 entrepreneurs ont été admis au Parti.«Faire de Ninh Binh un centre touristique du pays et une province bien développée d'ici 2025 dans la région du delta du fleuve Rouge constitue l’un des premiers objectifs de l’organisation du Parti de la province pour le nouveaux mandat 2020-2025», a dit Nguyen Thi Thu Ha.- CPV/VNA