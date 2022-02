Photo d'illustration: VNA

Ninh Binh (VNA) - La province septentrionale de Ninh Binh a enregistré une augmentation du nombre de cas de contamination du COVID-19 après les vacances du Nouvel An lunaire 2022.

Face à cette situation, le Comité populaire provincial a demandé aux chefs de services, agences et organisations de masse, aux présidents des comités populaires des districts et villes de renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie.

Selon le service provincial de la Santé, pendant les quatre jours du Têt (du 31 janvier au 3 février), 452 nouveaux cas testés positifs au SARS-CoV-2 dans la province ont été détectés. Cependant, du 4 au 7 février, Ninh Binh a enregistré près de 1.400 nouveaux cas de COVID-19, dont près de 1.240 cas de transmission intracommunautaire. Les 8 et 9 février, la localité a recensé environ 1.000 nouveaux cas par jour.

Le Comité populaire de Ninh Binh demande aux agences et unités de la province de préparer des méthodes et des scénarios de réponse flexibles et opportuns à l'épidémie et de se concentrer sur la mise en œuvre de la campagne de vaccination au Printemps 2022 pour assurer la science, l'efficacité, l'utilisation dans les délais et sans gaspillage de vaccins. -VNA