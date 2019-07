Le président du Comité populaire provincial, chef du Comité de pilotage du programme des objectifs nationaux de la construction de la Nouvelle Ruralité de Ninh Binh, Dinh Van Dien. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) – Entre janvier et juillet, la province de Ninh Binh (Nord) a mobilisé 2.288 milliards de dôngs, dont plus de 1.100 milliards de dôngs en provenance des habitants, pour le Programme cible national d'édification de la Nouvelle ruralité.

Au début de 2019, il y a 12 communes de Ninh Binh inscrites à atteindre les normes de la Nouvelle ruralité. Pour l’heure, cette localité recense 89/118 communes satisfaisant aux normes de la Nouvelle Ruralité, soit 75% du nombre des communes.

Ninh Binh a fait en plus 264 axes de communication ruraux d’une longueur totale de plus de 35,5km, examiné 7 projets de communication rurale d’un investissement total de 60 milliards de dongs. Le système hydraulique et électrique a été réhabilité. 115/118 communes répondent aux critères du système hydraulique et 117/118 communes satisfont aux critères du système électrique. En ce qui concerne l’éducation, 92% des écoles de Ninh Binh répondent aux normes nationales, soit 436/474 établissements.

En particulier, via le Programme cible national d'édification de la Nouvelle ruralité, le développement de la production, l’augmentation du revenu des habitants ont été renforcés. De même, des politiques d’assistance à la production, de renforcement des liens entre les agriculteurs sont aussi mis en œuvre.

Le président du Comité populaire provincial, chef du Comité de pilotage du Programme cible national d'édification de la Nouvelle ruralité de Ninh Binh, Dinh Van Dien, a demandé aux comités provinciaux du Parti, aux autorités, aux collectivités d’intensifier les investissements dans la construction des infrastructures rurales, d’élaborer des plans, des processus concrets pour perfectionner des mécanismes, des politiques concernant l’édification de la Nouvelle Ruralité.-VNA