Un jeune langur gris mâle, qui est considéré comme une ressource génétique précieuse dans le développement futur de l'espèce. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - Le Parc national de Cuc Phuong de la province de Ninh Binh (à environ 120 km au Sud de Hanoi) a récemment reçu deux langurs gris du sous-département de la protection des forêts de la province de Thanh Hoa (Centre), a déclaré son responsable le 17 novembre.

Les deux animaux avaient déjà été découverts fatigués par un habitant du district de Lang Chanh, dans la province de Thanh Hoa. Il a ensuite contacté les autorités du district pour les remettre.

Des langurs gris au Parc national de Cuc Phuong . Photo: VNA

Les primates sont scientifiquement nommés Trachypithecus crepusculus et protégés en vertu du décret n°06/2019/ND-CP et du décret 84/2021/ND-CP portant modifications et compléments à plusieurs articles du décret n°06/2019/ND-CP sur la gestion des plantes et animaux forestiers menacés, précieux et rares et la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Selon les experts du Centre de sauvetage des primates en danger (Endangered Primate Rescue Centre - EPRC), il existe actuellement environ 500 langurs gris dans la nature. Le centre accueille désormais six femelles et un mâle langurs gris. -VNA