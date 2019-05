Le Nem chua Yen Mac est une spécialité de Ninh Binh. Photo: internet



Ninh Binh (VNA) – Le 10 mai, le comité populaire du district de Yen Mo (province de Ninh Binh), en coordination avec le Centre de recherche et de transfert de technologie, a organisé un colloque sur les critères de qualité, la réglementation de gestion et l'utilisation de la marque de Nem chua Yen Mac (sorte de viande de porc fermentée enveloppée dans une feuille de bananier).

Ces derniers temps, Ninh Binh a crée un certain nombre de marques pour ses spécialités agricoles telles que les marques collectives "Ca Trau tien Vua – Ninh Binh", "Coi my nghe Kim Son" (Souchets de Kim Son), "Da Ninh Van" (Pierre de Ninh Van), "Mat ong Cuc Phuong" (Miel de Cuc Phuong)…

Hoang Trong Le, directeur adjoint du Service municipal des sciences et des technologies, a affirmé que l’édification, la gestion et le développement de la marque "Nem chua Yen Mac" contribuerait à honorer et à rehausser le prestige et la valeur des produits de Ninh Binh ; à créer des emplois, à augmenter les revenus des habitants locaux et le budget local.

Lors de ce colloque, les représentants des services, secteurs, organisations, ménages et des individus ont discuté de la réglementation de gestion et l'utilisation de la marque "Nem chua Yen Mac", et l’ensemble des critères sur des produits certifiés.

Les participants ont échangé leurs opinions pour compléter les règles de gestion et de contrôle de l'utilisation des marques de certification, de traçabilité ainsi que de la qualité des produits.

En ce qui concerne les critères techniques, les producteurs ont suggéré de détailler des critères de sélection des matériaux et des processus de production.



Le "Nem chua Yen Mac" est une spécialité de la commune de Yen Mac, district de Yen Mo. Ce produit est disponible dans de nombreux hôtels et restaurants dans comme hors de la province de Ninh Binh. La commune de Yen Mac compte environ 100 ménages produisant le Nem chua avec un revenu annuel de plusieurs dizaines de milliards de dongs.

En plus de sensibiliser les gens au développement de ce métier, la commune de Yen Mac a activement appelé les ménages à assurer la sécurité sanitaire des aliments. En outre, la commune envisage d’élaborer un projet de "Planification et développement du village de métier Nem chua Yen Mac".

Le séminaire sur le développement du label du riz gluant hat cau de Ninh Binh vient d’avoir lieu (9 mai) à Ninh Binh (Nord). Photo : internet

Jeudi, le 9 mai, le Service des sciences et des technologies, celui de l’agriculture et du développement rural et le centre d’études et de transfert technologique Europe-Amérique ont organisé dans la province de Ninh Binh (Nord) un séminaire sur le développement du label du riz gluant hat cau de cette localité.

Ce séminaire est une activité du projet «édifier, gérer et développer l’attestation du riz gluant hat cau de Ninh Binh » géré par le Service des sciences et des technologies de Ninh Binh et mis en oeuvre par le centre d’études et de transfert technologique Europe-Amérique durant deux ans (2019-2020).

Au séminaire, des délégués ont constaté que ces dernières années, la superficie de culture et le rendement de ce bon riz gluant hat cau de Ninh Binh ont fortement augmenté. Ainsi, l’édification d’un label, l'octroi d’un certificat d’origine pour ce riz contribue à sensibiliser auprès les habitants et les entreprises dans la protection du prestige et l’amélioration de la compétitivité de ce produit sur le marché.

Le riz gluant hat cau de Ninh Binh est une variété de riz autochtone de très bonne qualité plantée à certains districts comme Yen Khanh, Kim Son, Gia Vien et Hoa Lu à Ninh Binh. Ce riz donne un rendement de plus de 3.800 kg/ha, générant un revenu doublé voire triplé par rapport à la culture du riz ordinaire.

Selon le directeur adjoint du Service provincial des sciences et des technologies, Hoang Trong Le, Ninh Binh a envoyé des dossiers au Département de la propriété intellectuelle relevant du ministère des Sciences et des Technologies pour obtenir des certificats d’origine pour les produits locaux de Ninh Binh comme le riz Huong Binh, la patate Hoang Long, le taro Yen Quang… Il a affirmé que la protection des labels pour les spécialités locales était nécessaire pour créer un base juridique permettant d'aider sa province à préserver, maintenir et développer la qualité et le prestige des spécialités locales.-VNA