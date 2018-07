Sur la plage de Nha Trang qui longe la rue de Trân Phu.

Khanh Hoa (VNA) - La ville de Nha Trang (province de Khanh Hòa, Centre) fait partie des destinations de vacances les plus choisies des touristes vietnamiens et étrangers. Cette ville est appréciée grâce à son paysage séduisant, ses magnifiques îlots et à ses plages à l’eau turquoise, idéales pour la baignade et autres sports nautiques.



Bénéficiaire d’une excellente situation géographique au Centre du pays, la ville balnéaire de Nha Trang s’étire le long d’une plage de sables fins d’environ 7 km, longée par la rue animée de Trân Phu et est réputée notamment pour une impressionnante baie faisant partie intégrante du Club des 29 plus belles baies au monde. La baie de Nha Trang attire chaque année des milliers de visiteurs locaux et étrangers. La plage de Nha Trang se distingue par une mer turquoise et est la plus visitée du Centre.



Plongée sous-marine et bain de boue



Nha Trang se distingue des autres villes touristiques vietnamiennes par ses zones de plongée sous-marine où nichent diverses espèces végétales ou animales plus fascinantes les unes que les autres. Lors de la plongée, les touristes peuvent découvrir un monde féérique sous l'océan et admirer les récifs coralliens et les poissons. Parmi les meilleurs endroits propices à la plongée, Hon Mun (île noire) est la destination la plus prisée.



À Nha Trang, outre la baignade, on considère les bains de boue minérale comme des expériences à ne pas manquer. Parmi les trois zones touristiques qui proposent ce service, la zone de source d’eau minérale de Thap Bà est la favorite. Dès son arrivée dans ce havre de paix, le touriste aura la joie de profiter d’un parc magnifique composé de plusieurs piscines. Les eaux thermales viennent de plus de 100 m de profondeur.



La boue obtenue est traitée et nettoyée de toutes ses impuretés par centrifugation. Les bains de boue et d’eau minérale apportent des effets positifs aux personnes souffrant notamment de maladies cardio-vasculaires, de stress mais aussi d’arthropathie et de certains problèmes dermatologiques. En plus des services de soins de santé, Thap Bà possède également des produits de soins de beauté pour la peau à base de boue minérale. Ces produits sont très appréciés des clients. -CVN/VNA