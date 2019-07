Le PM Nguyen Xuan Phuc à la cérémonie de publication de deux nouvelles lignes de Vietjet Air vers le Japon. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - A l'occasion de sa participation au Sommet du G20 et de sa visite au Japon les 30 juin et 1er juillet, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté lundi à Tokyo à la cérémonie annonçant l’ouverture de deux nouvelles lignes aériennes vers le Japon de la compagnie à bas prix Vietjet Air.

Ces deux nouvelles lignes directes sont celle entre Ho Chi Minh-Ville et Tokyo (Narita), et entre Da Nang et Tokyo (Haneda).

A cette occasion, Vietjet a également reçu le certificat d’adhésion à la Fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren), devenant ainsi un membre étranger spécial de cette fédération. Vietjet est la seule compagnie aérienne low-cost dans le monde à adhérer à Keidanren, qui compte actuellement près de 1.500 membres qui sont des sociétés japonaises de premier rang, des associations industrielles japonaises, des organisations économiques régionales et des membres spéciaux.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité Vietjet pour l'ouverture de ces nouvelles lignes et pour son adhésion à la Keidanren, la plus grande organisation économique intégrale du Japon.

Soulignant la signification de l'ouverture de nouvelles lignes reliant les deux économies, le chef du gouvernement a déclaré que chaque entreprise, chaque individu étaient responsable de contribuer aux relations de coopération croissantes entre le Vietnam et le Japon, notamment dans le commerce, l’investissement et le tourisme.

Actuellement, la communauté des Vietnamienne au Japon est forte de plus de 330.000 personnes. La demande de voyages entre les deux peuples augmente, ce qui est une opportunité pour les compagnies aériennes.

Le Premier ministre a estimé que Vietjet Air qui compte actuellement plus de 80 avions et va acheter plus de 20 autres, serait une compagnie aérienne puissante dans la région.

Mme Thuy Binh, directrice générale adjointe de Vietjet Air, a déclaré que l'expansion rapide du réseau des vols vers le Japon aiderait les habitants des deux pays à disposer de davantage d'options pour leurs voyages touristiques ou d'affaires.

Vietjet Air exploite actuellement trois lignes directes entre le Vietnam et le Japon: Ho Chi Minh-Ville - Osaka, Hanoi - Osaka, et Hanoi - Tokyo (Narita).

La ligne Ho Chi Minh-Ville - Tokyo (Narita) sera exploitée quotidiennement à partir du 12 juillet 2019; et la ligne Da Nang - Tokyo (Haneda), quotidiennement, à partir du 26 octobre 2019. -VNA