La boxeuse Nguyên Thi Tâm. Photo : thanhnien.vn

New Delhi (VNA) – Lors de la demi-finale de la catégorie des moins de 50 kg aux Championnats du monde de boxe féminine IBA 2023, tenue le 24 mars à New Delhi, en Inde, la Vietnamienne Nguyên Thi Tâm a battu son adversaire française Lkhadiri Wassila sur le score de 4-1 lui permettant de disputer la finale.C'est une étape historique de la boxe vietnamienne car pour la première fois le Vietnam voit une boxe use atteindre la finale des Championnats du monde . Nguyên Thi Tâm sera opposée à l'Indienne Nikhat Zareen.Elle est d'autant plus fière que sa rivale Lkhadiri Wassila avait remporté sept fois le championnat de France et remporté deux médailles de bronze européennes.Avant cette victoire, Nguyên Thi Tâm avait également battu en quart de finale l'Espagnole classée 9e au classement européen Fuertes Fernandez Laura et la double championne du monde Nazym Kyzaibay en huitièmes de finale.En remportant le droit de disputer la finale des Championnats du monde de boxe féminine IBA 2023, Nguyen Thi Tam a remporté un billet pour les JO de Paris en 2024, devenant ainsi la première athlète vietnamienne à remporter un billet pour ces JO et aussi la première boxeuse à participer à deux JO consécutifs.Née en 1994 à Thai Binh, Nguyen Thi Tam est considérée aujourd'hui comme la boxeuse numéro un du Vietnam. Elle a remporté de nombreuses excellentes réalisations telles que quatre médailles d'or aux Championnats nationaux pendant 4 années consécutives (2017 - 2020), deux médailles d'or au Festival national des sports deux fois consécutives (2018, 2022), une médaille d'argent aux Jeux sportifs d’Asie (Asiad) 2018, deux médailles d’or aux Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games) en 2019 et 2022; deux médailles d'or aux Championnats d'Asie 2017 et 2022.Les Championnats du monde de boxe féminine IBA 2023 ont lieu du 15 au 26 mars à New Delhi, en Inde. La valeur totale des primes s’élève à 2,4 millions de dollars. La médaillée d’or recevra une prime de 100.000 dollars (2,4 milliards de dongs), la médaillée d’argent 50.000 dollars (1,2 milliard de dongs).-VNA