Thuy Tiên en compétition. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Expatriée aux États-Unis depuis l’obtention d’une bourse grâce notamment à son aptitude au jeu d’échecs, Nguyên Thanh Thuy Tiên dédie sa vie personnelle et professionnelle à cette discipline avec l’espoir de devenir une championne internationale connue et reconnue.

Joueuse d’échecs brillante, Nguyên Thanh Thuy Tiên a bénéficié d’une bourse d’étude dès l’âge de 17 ans. La joueuse de l’équipe de Hô Chi Minh-Ville est ainsi partie étudier aux États-Unis fin 2016 alors qu’elle était élève du lycée d’excellence Lê Hông Phong. Elle a dû s’adapter à une nouvelle vie, redoubler d’efforts dans ses études et s’entraîner dur pour commencer une carrière dans les échecs.



Se remémorant ses premiers temps aux États-Unis, Thuy Tiên raconte : "comme beaucoup d’autres élèves étrangers, j’ai eu du mal au début à communiquer avec les locaux. Heureusement, mon lycée américain est un établissement scolaire multiculturel, avec des élèves venant de plus de 20 pays. En s’entraidant, les difficultés disparaissent vite".



Une passion et un projet professionnel



Après une période d’acclimatation, Thuy Tiên était déterminée à se montrer sous son meilleur jour dans l’arène des échecs aux États-Unis. Les échecs étant un sport international, son point Elo atteint au Vietnam a pu être utilisé pour participer à des tournois étrangers.



Thuy Tiên se rappelle de la diversité culturelle des joueurs aux États-Unis : "parfois, c’est un joueur âgé indien, parfois une jeune file d’origine asiatique !".



Au cours de ses deux premières années de lycée aux États-Unis, Thuy Tiên a participé à des tournois destinés aux élèves et étudiants. Elle a remporté le Championnat de l’État de Virginie chez les lycéens. Sa performance lui a permis d’être parrainée pour participer au Championnat national des États-Unis.

Thuy Tiên (1re à droite) et ses coéquipières de l’équipe de Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN

Après le baccalauréat, Thuy Tiên a posé sa candidature à l’université et a reçu des bourses de neuf établissements. Comme elle aime la psychologie, elle a décidé de poursuivre ses études à l’université Hollins.



"C’est un vieil ami qui m’a introduit à la discipline. Je me suis progressivement intéressée à l’étude de la corrélation entre le jeu d’échecs et le développement du cerveau, notamment le traitement de l’information, la capacité de la mémoire", partage Thuy Tiên.



Aux États-Unis, les tournois d’échecs sont organisés régulièrement, tous les week-ends. "Mais je ne joue qu’un ou deux tournois par mois", confie-t-elle. Elle utilise souvent la voiture pour se déplacer vers les lieux de compétition, et non pas l’avion pour économiser de l’argent. "Parfois, la prime ne suffit pas à payer les frais de déplacement et d’hôtel, mais plus je concoure, plus j’apprends et j’accumule des points Elo", explique-t-elle.



Les vacances d’été au Vietnam



Chaque année, lors des vacances d’été, Thuy Tiên retourne au Vietnam pour jouer sous le maillot de l’équipe de Hô Chi Minh-Ville, de la mi-mai à la mi-août.



En 2021, elle a remporté la médaille d’or par équipe pour la première fois. Elle a également remporté la médaille de bronze en individuel, une manière pour elle de s’affirmer comme une joueuse de premier plan chez les seniors après de nombreux trophées gagnés chez les juniors.

Durant le pic de la pandémie de COVID-19 au Vietnam, les tournois programmés furent annulés. Durant cette période sans compétition, Thuy Tiên a continué à s’entraîner, notamment en ligne avec des experts vietnamiens et étrangers.



Elle en a profité aussi pour ouvrir un programme d’enseignement des échecs en anglais aux enfants, elle qui a déjà de l’expérience dans la formation d’enfants issus de nombreux pays (Australie, Singapour, Russie, États-Unis, etc.).



"Enseigner aux enfants les échecs en anglais est un moyen d’aider à la fois les enseignants et les élèves à pratiquer davantage l’anglais", estime-t-elle.



Afin de mener à bien le programme au Vietnam de manière méthodique, Thuy Tiên a passé du temps à perfectionner les plans de cours et à répéter des méthodes d’enseignement qui sont appliquées à l’université aux États-Unis.



Outre la joie d’enseigner et d’interagir avec une variété d’élèves de différents niveaux, elle souhaite aider les enfants vietnamiens à développer leur réflexion et leurs capacités à jouer aux échecs.



Selon elle, les échecs aident les enfants à stimuler leur concentration, leur mémoire et leur réflexion. S’ils maîtrisent bien l’anglais, ils pourront améliorer leurs connaissances des échecs en utilisant des supports en langue étrangère.



"Aujourd’hui, les joueurs d’échecs ont bien plus de moyens de se développer que lorsque j’ai commencé il y a 15 ans. L’enseignement n’est plus du bricolage, il y a un vrai processus d’apprentissage professionnel", commente Thuy Tiên.



Ce nouveau projet d’enseignement permet à la jeune fille de concilier sa passion pour les échecs et la transmission de valeurs à la nouvelle génération. Dans l’avenir, Thuy Tiên suivra certainement les traces de ses aînés tels que Lê Quang Liêm et Nguyên Ngoc Truong Son qui sont les figures de proue de la discipline au Vietnam. -CVN/VNA