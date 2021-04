Ngoc Ánh lors de la Fête de la musique 2020 à la Maison culturelle de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville.

Hanoï (VNA) - Ngô Thi Ngoc Ánh est enseignante à l’Institut polytechnique de Hô Chi Minh-Ville.

Elle adore tellement chanter, particulièrement en français, qu’elle possède sa chaîne YouTube sur laquelle elle offre à ses fans et autres amateurs de bonnes chansons françaises, des interprétations remarquables de tubes allant des années 1960 jusqu’à aujourd’hui.



Qu’il s’agisse d’un 14 Juillet organisé au consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, de la Fête de la musique, des activités de l’Association d’amitié Vietnam - France (AAVF) ou de différents concours de chants, Ngô Thi Ngoc Ánh répond toujours présente et se fait remarquer par la qualité de sa voix, ses gestes pour encourager le public à chanter avec elle et sa façon très attachante de mettre en valeur la chanson française et plus largement francophone. -CVN/VNA