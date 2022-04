Les champs en terrasses à Ngai Thâu Thuong, district de Bat Xat, province de Lào Cai (Nord). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Perché à une altitude de 2.300 m, le village de Ngai Thâu Thuong à Lào Cai est aujourd’hui facilement atteignable, permettant aux habitants de développer l’économie et de démarrer des activités touristiques.

Le village de Ngai Thâu Thuong se trouve dans la commune de Ngai Thâu, district de Bat Xat, province de Lào Cai (Nord), et dispose de températures plus basses que les zones environnantes en raison de son altitude plus élevée. Il est en effet considéré comme le plus haut village du Vietnam, où vivent les H’mông. Ngai Thâu signifie en langue locale "cap rocheux", dépassant même le sommet de la majestueuse montagne Ma Cha Va.



En raison de son altitude, du climat froid et humide, les nuages remplissent toute l’année les vallées et se glissent dans les hautes montagnes. Parfois, ces nuages volent vers les villages, ces derniers ressemblant alors à des petits îlots dans un océan blanc.



De la construction des routes…



Bien que n’étant pas aussi célèbre que Sa Pa, Ngai Thâu Thuong est considéré comme une "muse" pour ceux qui aiment s’immerger dans une nature vierge et pure.



Auparavant, seuls les garçons H’mông en bonne santé osaient conduire des motos sur le chemin escarpé serpentant le flanc du mont Ma Cha Va. Le réseau électrique n’arrivait même pas jusqu’au village où seuls quelques foyers H’mông avaient le courage d’y vivre.



Afin d’amener plus de monde vers cette zone, le chemin vers Ngai Thâu Thuong s’est nettement amélioré ces dernières années. Ainsi, le programme de Nouvelle ruralité a insufflé un vent de modernité pour ces habitants habitués à la vie rude de montagne.



Les autorités locales ont approuvé la planification d’un village touristique communautaire destiné à préserver le paysage forestier, l’architecture des maisons traditionnelles des H’mông, l’artisanat du brocart et la culture de la poire de terre.



"L’État a construit l’axe principal pour arriver au village. Depuis, nous contribuons ensemble pour créer les chemins qui le relient à nos maisons. Les enfants peuvent aujourd’hui facilement aller à l’école, les jeunes transporter des marchandises à vendre et les personnes âgées rendre visite à leurs amis. C’est beaucoup plus facile pour circuler", a expliqué Sùng A Su, chef du village.



… à la plantation des poires de terre…

Ces six dernières années, la politique de la Nouvelle ruralité a obtenu des résultats remarquables en termes de développement socio-économique et d’éradication de la pauvreté, et ce même dans des zones extrêmement difficiles d’accès. La vie des ethnies minoritaires s’est sensiblement améliorée.



Vàng A Tùng, né en 1992, jeune H’mông et secrétaire de l’organisation du Parti du village de Ngai Thâu Thuong, a aidé les habitants locaux à développer l’économie, réduire la pauvreté et éliminer les coutumes arriérées.



Auparavant, sa famille était l’une des plus pauvres du village. Mais grâce à ses efforts, M. Tùng a été admis à l’Université nationale de foresterie du Vietnam, avec l’aspiration de contribuer au développement de son pays natal à sa sortie en 2015. Il a été le premier du village à planter la poire de terre (nom botanique: Smallanthus sonchifolius). Sa première récolte a été un succès, avec un chiffre d’affaires de 5 millions de dôngs.



Grâce aux soutiens du Parti et des autorités locales, il a ensuite bénéficié d’un prêt bancaire à taux préférentiel d’une valeur de 30 millions de dôngs, lui permettant d’élargir la superficie cultivée et d’acheter buffles, porcs et poulets.



"En seulement deux ans d’activité, le revenu de ma famille s’est beaucoup amélioré. Elle réussit à gagner 120 millions de dôngs par an", s’est-il réjoui. Mais ce jeune ne s’est pas arrêté à sa famille et a également sensibilisé les habitants à suivre son modèle. Grâce à son aide, jusqu’en 2019, les villageois avaient planté 10 ha de poires de terre et récolté plus de 80 tonnes. En 2020, tous les habitants se sont mis à cultiver cette espèce sur une superficie de près de 20 ha, donnant au village la plus grande superficie dédiée à la poire de terre de la commune.



… en passant par le tourisme communautaire



Il y a quelques années, Thào A Thênh a été la première personne à construire une maison à deux étages typique de l’architecture H’mông. Située au milieu de Ngai Thâu Thuong, elle avait pour objectif d’accueillir les routards vietnamiens et étrangers. Sa maison a marqué une étape importante dans la diffusion d’une nouvelle mentalité visant à exploiter les atouts naturels de la zone pour se sortir de la pauvreté.



"Le district a approuvé la planification d’un village de tourisme communautaire. Dans l’avenir, environ 200 foyers y participeront en s’engageant à préserver le paysage forestier, l’architecture de la maison traditionnelle des H’mông, le métier de tressage, la fabrication de brocards à partir de lin, la culture de la poire de la terre et l’élevage des poulets noirs.Tout ceci permettra aux habitants de diversifier et d’augmenter leurs revenus", a confié Sùng A Su.-CVN/VNA