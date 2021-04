Selon le ministère de la Santé, pour l’heure, 9 des 19 villes et provinces prioritaires ont achevé la première phase de vaccination anti-COVID-19. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, pour l’heure, neuf des 19 villes et provinces prioritaires ont achevé la première phase de vaccination anti-COVID-19.

En ce qui concerne la vaccination contre le COVID-19 à Hanoï, la directrice du Service municipal de la santé, Tran Thi Nhi Ha, a informé que la ville prévoyait d’acheter 350.000 doses supplémentaires de vaccins. La ville compte plus de 8.400 personnes vaccinées pour la première phase et plus de 53.000 autres se préparant à la deuxième.

Selon le bilan actualisé à 06h00 le 13 avril, le Vietnam a détecté deux nouveaux cas de coronavirus au cours des 12 dernières heures. Il s’agit des cas importés qui sont tous des citoyens vietnamiens et mis en quarantaine après leur arrivée à Ho Chi Minh-Ville.

Jusqu'à présent, le Vietnam a signalé 2.707 cas positifs dont 2.445 guéris.

Parmi les patients en cours de traitement, 16 ont été testés négatifs au virus une fois; 18 autres, deux fois; 18 autres encore, trois fois.

Au total, 36.234 personnes ayant été en contact avec les derniers cas de contamination ou en provenance de zones épidémiques sont actuellement en quarantaine.

Le même jour, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville a reçu plus de 34 milliards de dongs (1,47 million de dollars), don d'entreprises, de résidents locaux et des Vietnamiens d'outre-mer pour aider la ville à acheter des vaccins anti-COVID-19.

Cette somme a été collectée du 25 février au 31 mars dans le cadre d'un programme organisé par la Télévision Ho Chi Minh-Ville pour la lutte contre le coronavirus.

Auparavant, le 15 mars, Mme To Thi Bich Chau, présidente dudit comité, avait reçu un milliard de dongs du Comité d’administration de la section de Ho Chi Minh-Ville de l’Eglise bouddhique du Vietnam pour soutenir la mégapole du Sud dans l'achat de vaccins anti-COVID-19.

Au 12 avril, le Fonds de prévention et de contrôle du COVID-19 de la ville a reçu plus de 269,7 milliards de dongs, dont 90,5 milliards de dongs de fournitures et d'équipements, de la part d’individus et d’organisations au pays et à l’étranger.

Plus de 179,6 milliards de dongs ont été distribués aux forces directement impliquées dans le contrôle de la pandémie de COVID-19.

Le 11 avril, le Comité de pilotage de la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 de la province de Soc Trang (Sud) avait reçu et mis en quarantaine 193 citoyens vietnamiens de retour de Taiwan (Chine). -VNA