Hanoi (VNA) - Politicien, footballeur, artiste ou homme d’affaires..., ces personnalités publiques partagent un point commun : celui d’être nées sous le signe du Buffle. Voici quelques figures bien connues.



* L'ancien président de la République, Trân Duc Luong



Né en 1937 dans la province de Quang Ngai (Centre), l’ex-président de la République, Trân Duc Luong s’est installé à Hanoï en février 1955 pour suivre ses études. Spécialisé en géologie et employé comme cartographe, il a rejoint le Parti communiste vietnamien (PCV) en 1959.



Trân Duc Luong a été membre du Bureau politique en 1996, lorsqu’il fut élu par l’Assemblée nationale du Vietnam à la présidence de l’État. Il s’est rendu dans de nombreux pays, notamment en Afrique, pour établir des échanges commerciaux, signer des accords et traités en tous genre.



En 2002, il a été réélu par les députés vietnamiens pour un nouveau mandat de cinq ans, qui a pris fin en juillet 2006.



En 2005, Trân Duc Luong et ses collègues du Département de cartographie et de mesure ont reçu le Prix Hô Chi Minh des sciences et technologies pour deux ouvrages : carte minière du Vietnam au 1/500.000e et carte géologique du Vietnam au 1/500.000e.



En 2007, il a reçu l’Ordre de l’Étoile d’Or.



* Le président du groupe Hoà Phát, Trân Dinh Long



Né en 1961 dans la province septentrionale de Hai Duong, Trân Dinh Long est président du conseil d’administration de Hoà Phát Group Joint Stock Company (HPG), une société cotée à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville.



Il est considéré comme l’entrepreneur le plus riche de l’industrie sidérurgique du Vietnam. En 2016, il était la 3e personne la plus riche du Vietnam, après Pham Nhât Vuong de Vingroup et Trinh Van Quyêt du groupe FLC.



Selon le magazine américain Forbes, le 20 octobre 2020, la fortune de M. Long a atteint 1,3 milliard d'USD, le classant 1.900e sur la liste des milliardaires mondiaux. Le N°1 de Hoà Phát est entré dans cette liste pour la première fois en 2018.



Hoà Phát est l’une des plus grandes entreprises privées du Vietnam à maintenir des résultats d’affaires positifs grâce à aux mesures anti-COVID-19 efficaces du gouvernement. D’autre part, la croissance du groupe provient également du lancement sur le marché d’articles fabriqués dans son complexe de Dung Quât, province de Quang Ngai au Centre.



Ce complexe sera entièrement achevé au début de 2021. Après avoir pleinement exploité les deux premières phases, sa capacité de production augmentera à 5 millions de tonnes d’acier brut par rapport aux 3,5 millions de tonnes actuellement, transformant ce groupe en l’un des plus grands producteurs d’acier de l’ASEAN. Selon les prévisions, en 2023, Hoà Phát continuera d’investir 2,6 milliards d’USD supplémentaires pour élargir le complexe de Dung Quât.



* La chanteuse Thuy Tiên



Chanteuse, modèle et actrice, Thuy Tiên est née en 1985 dans la province Kiên Giang (Sud). Elle est célèbre pour ses deux albums studio Giâc mo tuyêt trang (Rêve de neige blanche) et Ngôi nhà hanh phuc (Maison heureuse). Elle a participé à quelques films dont Nu hôn thân chêt (Baiser de la Mort) de Nguyên Quang Dung et Bông dung muôn khoc (Envie subite de pleurer) de Vu Ngoc Dang.



Thuy Tiên et son mari, l’ancien capitaine du Onze national Lê Công Vinh, étaient déjà connus pour leur projet caritatif visant à mettre en place des machines de purification de l’eau pour les populations locales dans 12 provinces du delta du Mékong touchées par la sécheresse et l’intrusion saline.



Lors des crues et inondations historiques de fin septembre - début octobre 2020 au Centre, la chanteuse a passé six jours à porter secours et à faire des dons aux habitants des zones les plus durement touchées des provinces de Quang Binh, Quang Tri et Thua Thiên-Huê. Elle a remis de produits alimentaires, médicaments, articles de première nécessité ainsi que des dons financiers. Elle a annoncé avoir reçu plus de 100 milliards de dôngs après un appel pour soutenir les sinistrés.



* Le footballeur Nguyên Quang Hai