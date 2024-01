Le Centre international de quarantaine sanitaire de la province de Lang Son assure la quarantaine sanitaire à la porte frontalière internationale de Huu Nghi. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de médecine préventive du ministère de la Santé vient d'envoyer un document aux organes concernés des provinces et grandes villes sur le renforcement de la surveillance et de la quarantaine sanitaires aux frontières face aux éventuels risques d'entrée de maladies infectieuses au Vietnam dans les mois à venir, en particulier lors du Tet traditionnel prochain.Le Département de médecine préventive a indiqué que selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2023 et au début de 2024, l'épidémie de COVID-19 continuait d'enregistrer de nouvelles variantes, sans compter d’autres épidémies dangereuses et émergentes constatées dans plusieurs pays et régions du monde tels que le virus Nipah, la grippe A (H5N1), la grippe (H1N2), le MERS-CoV...Le Département a demandé aux Centres internationaux de quarantaine sanitaire des provinces et des grandes villes de mettre régulièrement à jour les informations sur les maladies infectieuses dans le monde qui risquent de pénétrer dans le pays, afin d'appliquer activement des mesures de surveillance, de prévention et de contrôle aux portes frontalières.Les Centres de quarantaine doivent renforcer également la surveillance aux postes frontières pour détecter, mettre en quarantaine et traiter rapidement les cas suspects et infectés, en particulier durant le Nouvel An lunaire et la saison festive. De même, il est important d’élaborer et mettre à jour les procédures de mise en œuvre des activités de quarantaine sanitaire à chaque porte frontalière.Enfin, les Centres de contrôle des maladies des provinces et des grandes villes doivent se coordonner étroitement avec les Instituts d'hygiène et d'épidémiologie et les Instituts Pasteur pour organiser des formations et accorder des assistances techniques en matière de quarantaine sanitaire.-VNA