Hanoi, 9 août (VNA) - Le Vietnam aura besoin de 4,5 à 6 millions de travailleurs formés à l'agriculture d'ici 2030, a déclaré Le Duc Thinh, chef du département de l'Economie et du Développement rural, lors d'un séminaire tenu le 9 août à Hanoi.

Photo : VNA

Lors de l’événement intitulé «Améliorer la qualité et l'efficacité de la formation professionnelle pour les employés des zones rurales», Le Duc Thinh a indiqué qu'en 2030, il y aurait environ 100.000 entreprises agricoles, 30.000 coopératives et 70.000 emplois.



Sur la période 2020-2030, pour accroître la productivité du travail dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de l'aquaculture de 5%, il faut avoir entre 55 et 66% de travailleurs qualifiés.



Dans ce contexte, selon Le Duc Thinh, il est nécessaire d’élaborer un plan de formation professionnelle à présenter au Premier ministre, qui soit conforme à la demande réelle de production agricole, en accordant la priorité à l’agriculture de haute technologie, à l’agriculture numérique et à la création d’entreprises.



Un représentant de l'Université nationale d'agriculture du Vietnam a recommandé que le programme soit basé sur la demande des entreprises, des coopératives et sur la tendance de développement du secteur.



Selon les statistiques officielles, plus d'un million de travailleurs dans les zones rurales ont été formés au cours de la période 2016-2019. - VNA