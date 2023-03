Lors de la séance de travail. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - Lors de sa récente réunion de travail avec des dirigeants du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, a recommandé au Vietnam de renforcer sa prévisibilité et d’établir des scénarios précis pour protéger durablement ses patrimoines culturels et naturels mondiaux.

Lors de cette rencontre, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong a affirmé que «le Vietnam attache toujours de l'importance à la conservation et à la promotion de ses patrimoines culturels et naturels mondiaux. Le Vietnam s'est efforcé de contribuer aux principaux mécanismes de l'UNESCO dont il est membre, tels que le Conseil exécutif, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il est également l'un des pays exemplaires dans la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ».

En ce qui concerne le cadre juridique sur le patrimoine culturel, Hoang Dao Cuong a mentionné que la loi sur le patrimoine culturel adoptée par l'Assemblée nationale, le décret gouvernemental daté du 27 septembre 2017 sur la protection et la gestion du patrimoine culturel et naturel mondial sur la base des dispositions de la Convention de l'UNESCO de 1972, ainsi que les documents de renseignement de la mise en œuvre de la Convention concrétisent tous les orientations et politiques du Parti et de l'État dans le domaine du patrimoine.

«Le cadre juridique sur le patrimoine culturel est construit dans le sens de se rapprocher de l'esprit de la Convention de l'UNESCO et des objectifs de développement durable des Nations Unies, créant un corridor juridique important dans la gestion, la protection et la promotion des patrimoines mondiaux du pays», a-t-il souligné.

Prochainement, le Vietnam continuera de proposer à l'UNESCO un certain nombre de dossiers de classement de certains de ses patrimoines en tant que patrimoine mondial. Le vice-ministre vietnamien espère que le Centre du patrimoine mondial les soutiendra et enverra des experts sur place.

«Le Centre accompagne toujours et apporte le meilleur soutien au Vietnam dans la conservation et la promotion des sites du patrimoine mondial et s'engage à soutenir ses prochaines candidatures. Quant à vous, vous devez comprendre les réglementations et les critères de construction des dossiers ainsi que disposer de preuves convaincantes liées au patrimoine», a déclaré M. Lazare Eloundou Assomo.

Concernant les défis et les impacts négatifs sur les patrimoines culturels et naturels mondiaux, il a recommandé au Vietnam de renforcer sa prévisibilité et d’établir des scénarios précis pour prendre rapidement des mesures afin de les protéger durablement. -CPV/VNA