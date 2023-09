Hanoï (VNA) - Dans le nouveau contexte, le Vietnam doit rapidement mettre en place des politiques visant à soutenir les investissements dans le secteur de la haute technologie C'est d'une pierre deux coups : aider le Vietnam à attirer des investissements directs étrangers (IDE) dans la haute technologie et à éviter le risque de devenir une destination pour des projets d’IDE de faible qualité et à petite échelle.Selon un rapport sur les IDE publié récemment par HSBC Global Research, l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a attiré près de 17% du total mondial des IDE en 2022 (soit environ 230 milliards de dollars), soit près du double d'il y a quatre ans. La tendance à la délocalisation a profité à l’ASEAN et le Vietnam est l’un des principaux pays bénéficiaires.Par ailleurs, le Vietnam et les États-Unis viennent de porter leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral. Selon l’économiste Huynh The Du, il s’agit d’une très bonne condition pour que le Vietnam puisse faire bon usage de la politique américaine du « friendshoring » (« délocalisation chez les amis »), aidant ainsi le Vietnam à atteindre une croissance économique élevée.Les entreprises américaines ont commencé à prendre des mesures spécifiques, notamment Apple . À ce jour, la société américaine a achevé l’installation de 11 usines d'équipements audiovisuels au Vietnam. Foxconn, Luxshare et Goertek, trois partenaires d’Apple au Vietnam, ont également augmenté leurs capitaux et agrandi leurs usines au Vietnam.

Photo d'illustration: VNA



L’opportunité est là et il faut en profiter. Selon des économistes, il est nécessaire et urgent de prendre des politiques visant à soutenir les investissements dans le secteur de la haute technologie.Dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce pour attirer les IDE, il est important que le Vietnam maintienne un environnement juridique stable et un climat d’affaires attrayant et transparent, et notamment, mette en place de nouvelles politiques de soutien aux investisseurs qui contribuent grandement au développement national, qui recrutent un grand nombre de main-d’œuvre, ainsi que les investisseurs dans les secteurs de la haute technologie, de l’énergie verte…Les IDE continueront d'être l'un des principaux moteurs de croissance du Vietnam. Par conséquent, pour le développement durable, il est nécessaire au Vietnam de commencer immédiatement à élaborer une stratégie visant à attirer les investissements avec des privilèges autres que les taux d'imposition, tels que le soutien à la formation, au développement des ressources humaines, à la recherche et au développement...-VNA