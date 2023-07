Lors de la conférence. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la conférence de lancement des activités du Conseil de coordination régionale du delta du fleuve Rouge. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 20 juillet à Hanoï la conférence de lancement des activités du Conseil de coordination régionale du delta du fleuve Rouge.Lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Conseil de coordination régionale du delta du fleuve Rouge, a demandé aux localités de cette région de parachever rapidement les planifications provinciales et régionale.Il a également suggéré de développer des mécanismes et des politiques spécifiques à la région, d’accomplir les procédures et les préparatifs nécessaires aux investissements dans la construction de routes côtières et autoroutes de la région, de chercher à mobiliser des fonds pour développer des lignes de chemin de fer à grande vitesse…Il a en outre insisté sur la nécessité d’élaborer des projets de protection de l'environnement, de résilience au changement climatique, de promotion de la croissance verte.Selon le Premier ministre, en cette conjoncture actuelle, la connectivité régionale doit privilégier les objectifs de stabilité macroéconomique, de maîtrise de l'inflation, de promotion de la croissance et d'assurance des grands équilibres. En particulier, la priorité est donnée à la croissance, en se concentrant sur trois moteurs de croissance que sont l'investissement, la consommation et l'exportation.A cette occasion, le chef du gouvernement a réaffirmé l’importance du delta du fleuve Rouge en termes de politique, d'économie, de culture, de société, d'environnement, de défense nationale, de sécurité, de souveraineté maritime et insulaire. La région constitue la porte d'entrée au Nord du pays et une passerelle importante dans les échanges économiques et culturels internationaux. Elle dispose de riches potentiels pour le développement.Cette conférence de lancement des activités du Conseil de coordination régionale du delta du fleuve Rouge a eu lieu juste après la décision du Premier ministre sur la création de quatre Conseils de coordination régionale pour le Centre septentrional et le littoral du Centre, le Nam Bô oriental (Sud-Est), le delta du fleuve Rouge, les Hauts Plateaux du Centre. Auparavant a été organisée la conférence de lancement du Conseil de coordination régionale du Nam Bô oriental.