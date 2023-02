Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a souligné la nécessité de lever les obstacles au développement culturel et artistique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a souligné le 22 février à Hanoï la nécessité de lever les obstacles au développement culturel et artistique et d’édifier un contingent d'artistes et d'écrivains capables de répondre aux exigences de la nouvelle situation.



Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a eu mercredi une séance de travail avec les responsables du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, des experts et chercheurs culturels, dans le cadre du Programme directeur national pour le développement culturel du Vietnam pour la période 2023-2030.



Lors de la séance de travail, il a mis l'accent sur le fait de veiller à ce que la culture se développe en équilibre et en harmonie avec la politique, l'économie et la société.



Il est urgent de développer un programme directeur national pour le développement culturel, a indiqué Trân Hông Ha.



Le développement culturel doit être associé au développement humain, à la conservation et à la promotion du patrimoine matériel et immatériel et des valeurs culturelles, à la préservation des identités culturelles dans chaque communauté et village, a-t-il dit.

Les participants lors de la séance de travail. Photo: VNA



Le programme directeur national pour le développement culturel du Vietnam pour la période 2023-2030 vise à faire de la culture un fondement spirituel solide de la société, a déclaré le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung.-VNA